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Balıkesir'de 3 kişiyi silahla vurmuştu! O CHP'li Başkan tutuklandı - Son Dakika

Balıkesir'de 3 kişiyi silahla vurmuştu! O CHP'li Başkan tutuklandı

09.02.2022 23:14
Balıkesir'de 3 kişiyi silahla vurmuştu! O CHP'li Başkan tutuklandı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde aralarında anlaşmazlık bulunan 3 kişiyi silahla yaralayan CHP İlçe Başkanı Umut Dinç, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

CHP Savaştepe İlçe Başkanı Umut Dinç'in eniştesi Ahmet Ş., esnaf odası başkanlığına aday olmak istediği ve bu süreçte kendisinden destek beklediğini belirtti. Dinç'in eniştesi Ahmet Ş. ile başlayan husumeti kısa sürede ilerledi. Ahmet Ş. ile arkadaşları Mehmet A. ve Ozan K., konuşmak için Umut Dinç'i Cumhuriyet Mahallesi Hasan Ali Türker Caddesi'ne çağırdı.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Caddede bir araya gelen bu kişiler arasında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Ş. ile arkadaşlarının Umut Dinç'e taşla saldırdığı iddia edildi. Dinç ise aracındaki ruhsatsız tabancayla ateş ederek Ahmet Ş. ve arkadaşları Mehmet A. ile Ozan K'yı yaraladı. Olayın ardından kaçan Umut Dinç bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı. Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, daha sonra Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sol bacağından yaralanan Ahmet Ş. ile Ozan K, tedavilerinin ardından taburcu edilirken, kaburgasının alt kısmından yaralanan Mehmet A'nın yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen CHP Savaştepe İlçe Başkanı Umut Dinç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Balıkesir, Savaştepe, Umut, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de 3 kişiyi silahla vurmuştu! O CHP'li Başkan tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de 3 kişiyi silahla vurmuştu! O CHP'li Başkan tutuklandı - Son Dakika
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