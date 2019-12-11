Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 3 saat içinde 30 artçı deprem meydana geldi
Son Dakika Güncel Balıkesir'de 3 saat içinde 30 artçı deprem meydana geldi - Son Dakika

Balıkesir'de 3 saat içinde 30 artçı deprem meydana geldi

6 saat önce

Balıkesir'de meydana gelen 4.6 şiddetindeki depremin ardından 3 saat içinde 30 artçı deprem meydana geldi.

Balıkesir'de 3 saat içinde 30 artçı deprem meydana geldi, System.String[]

Balıkesir'de meydana gelen 4.6 şiddetindeki depremin ardından 3 saat içinde 30 artçı deprem meydana geldi.


Balıkesir'de 23.14'de meydana gelen ve vatandaşları sokağa döken 4.6 şiddetindeki depremin ardından 3 saat içinde 30 deprem meydana geldi. 4.1 ile 1.3 arasında değişen şiddetteki depremler artçı olarak nitelendirildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:47 Kaynak: İHA
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