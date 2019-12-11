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Balıkesir'de 3 saat içinde 30 artçı deprem meydana geldi
6 saat önce
Balıkesir'de meydana gelen 4.6 şiddetindeki depremin ardından 3 saat içinde 30 artçı deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:47 Kaynak: İHA
Balıkesir'de meydana gelen 4.6 şiddetindeki depremin ardından 3 saat içinde 30 artçı deprem meydana geldi.
Balıkesir'de 23.14'de meydana gelen ve vatandaşları sokağa döken 4.6 şiddetindeki depremin ardından 3 saat içinde 30 deprem meydana geldi. 4.1 ile 1.3 arasında değişen şiddetteki depremler artçı olarak nitelendirildi. - BALIKESİR
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