Balıkesir'de 3 saat içinde 30 artçı deprem meydana geldi

Balıkesir'de meydana gelen 4.6 şiddetindeki depremin ardından 3 saat içinde 30 artçı deprem meydana geldi.

Balıkesir'de 23.14'de meydana gelen ve vatandaşları sokağa döken 4.6 şiddetindeki depremin ardından 3 saat içinde 30 deprem meydana geldi. 4.1 ile 1.3 arasında değişen şiddetteki depremler artçı olarak nitelendirildi.

(İHA)