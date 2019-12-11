Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de 3 saat içinde 30 artçı deprem meydana geldi - Son Dakika
Balıkesir'de 3 saat içinde 30 artçı deprem meydana geldi
6 saat önce
Balıkesir'de meydana gelen 4.6 şiddetindeki depremin ardından 3 saat içinde 30 artçı deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 08:50 Kaynak: İHA
Balıkesir'de meydana gelen 4.6 şiddetindeki depremin ardından 3 saat içinde 30 artçı deprem meydana geldi.
Balıkesir'de 23.14'de meydana gelen ve vatandaşları sokağa döken 4.6 şiddetindeki depremin ardından 3 saat içinde 30 deprem meydana geldi. 4.1 ile 1.3 arasında değişen şiddetteki depremler artçı olarak nitelendirildi.
(İHA)
Son Dakika Balıkesir'de geceden bu yana 70 artçı sarsıntı oldu Yer: İstanbul! Eşinin park etmesini beğenmedi, lüks cipi devirdi Prof. Dr. Sözbilir: 7.2 büyüklüğüne varan depremler üreten diri faylar var Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı