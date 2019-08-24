Balıkesir'de 3 uyuşturucu taciri tutuklandı

Bursa'dan Balıkesir'e araç ile uyuşturucu satmak üzere gelen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada, Balıkesir'e Bursa'dan uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen araç durduruldu. Polis tarafından yapılan aramada 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler E.V., L.Y. ile Y.E.B, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR