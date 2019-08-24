Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 3 uyuşturucu taciri tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Balıkesir'de 3 uyuşturucu taciri tutuklandı

39 dakika önce

Bursa'dan Balıkesir'e araç ile uyuşturucu satmak üzere gelen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Balıkesir'de 3 uyuşturucu taciri tutuklandı, System.String[]

Bursa'dan Balıkesir'e araç ile uyuşturucu satmak üzere gelen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada, Balıkesir'e Bursa'dan uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen araç durduruldu. Polis tarafından yapılan aramada 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler E.V., L.Y. ile Y.E.B, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kız arkadaşını darbedip yol kenarına bıraktığı iddiası
Gemlik'te sahile kadın cesedi vurdu Türkiye Emine Bulut cinayetini konuşurken eşini silahla vurdu Husumetli olduğu kişiyi öldüren sanığa müebbet

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 12:16:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 3 uyuşturucu taciri tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]