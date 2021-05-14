Balıkesir'de 30 çeşit bitkiden 60 renk elde edildi - Son Dakika

Balıkesir'de 30 çeşit bitkiden 60 renk elde edildi

14.05.2021 14:16
Balıkesir'de 30 çeşit bitkiden 60 renk elde edildi, System.String[]

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezinde (BAÇEM) yetiştirilen 30 çeşit bitkiden 60 renk kök boya elde edildi.

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezinde (BAÇEM) yetiştirilen 30 çeşit bitkiden 60 renk kök boya elde edildi. Proje kapsamında doğal boyahane kurmayı hedeflediklerini söyleyen Baçem Müdürü Nazım Tanrıkulu, "Doğal boyalarla ilgili olarak yediğini giy, giydiğini ye. Yemediğini giyme diyoruz" dedi.

Burhaniye ilçesinde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezinde (BAÇEM) yaklaşık 150 çeşit tıbbı ve aromatik bitki yetiştiriliyor. BAÇEM'de yapılan AR-GE çalışmaları sonucunda ise yetiştirilen 30 çeşit bitkiden 60'a yakın renkte doğal boya olan kök boyalar elde edildi. Hazırlanan proje Güney Marmara Kalkınma Ajansına sunuldu.

Projenin hayata geçmesi halinde Sındırgı ilçesinde doğal boya ve tekstil inovasyon merkezi kurulmasını planladıklarını söyleyen BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu, çalışmaların olumlu şekilde sürdüğünü söyledi.

"DOĞAL BOYAHANE KURACAĞIZ"

Tanrıkulu, "Aromaterapide kullanılan bitkilerin yanı sıra doğal boyalarda kullanılan bitkileri de yetiştiriyoruz. Bunları kumaşların ve iplerin boyanmasında kullanıyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak bununla ilgili proje hazırladık. Projemizi Güney Marmara Kalkınma Ajansına sunduk. Projemiz geçtiği takdirde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, kök boya çiçeği ve muhabbet çiçeği denilen boya bitkileri yetiştireceğiz. Orada doğal boya ve tekstil inovasyon merkezi kuracağız. Böylelikle o bölge de bir tekstil fabrikası da kurmuş olacağız. Doğal boyahane kuracağız. Doğal boyahanede boyanan kumaşlar, 0-6 yaş çocuklara kıyafete dönüşecek. Doğal boyalar, diğer boyalara alternatif olmasının yanı sıra, hem kalıcı, hem de sağlığa zararı olmayan boyalardır. Doğal boyalarla ilgili olarak yediğini giy, giydiğini ye, yemediğini giyme diyoruz" diye konuştu.

30'A YAKIN BİTKİDEN 60 RENK ELDE EDİLDİ

Laboratuvar sorumlusu ziraat teknikeri Sinem Gök ise "BAÇEM de yetiştirdiğimiz bitkilerden doğal boyama yöntemi ile dokuma iplerinde kullanmaya başladık. Kumaşlar ve ipler için arzu ettiğimiz bitkilerle boyalar hazırlıyoruz. Bu boyalar sayesinde daha sağlıklı kıyafetler hazırlanacak. Yapmış olduğumuz AR-GE sonucu 30'a yakın bitkiden 60 dolayında renk elde ettik. Çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.


Balıkesir'de 30 çeşit bitkiden 60 renk elde edildi
Balıkesir'de 30 çeşit bitkiden 60 renk elde edildi
Balıkesir'de 30 çeşit bitkiden 60 renk elde edildi
Balıkesir'de 30 çeşit bitkiden 60 renk elde edildi
Balıkesir'de 30 çeşit bitkiden 60 renk elde edildi
Balıkesir'de 30 çeşit bitkiden 60 renk elde edildi
Balıkesir'de 30 çeşit bitkiden 60 renk elde edildi
Balıkesir'de 30 çeşit bitkiden 60 renk elde edildi

Büyükşehir Belediyesi, Araştırma Geliştirme, Balıkesir, Çiftçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de 30 çeşit bitkiden 60 renk elde edildi - Son Dakika


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