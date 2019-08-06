Balıkesir'de 30 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçmeye çalışan 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Altınova Mahallesi
Medra Köprüsü mevkisinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan bir grubu tespit etti.
Harekete geçen ekipler, 21 Suriye
, 6 Kongo
ve 3 Güney Afrika
uyruklu 30 düzensiz göçmeni yakaladı.
Organizatör olduğu öne sürülen M.A. ise gözaltına alındı.