Balıkesir'de 30 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Organizatör olduğu öne sürülen S.O.Ö. da gözaltına alındı.

Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi Badavut mevkisinde aracı durduran ekipler, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 29 Afganistan ve 1 İran uyruklu 30 düzensiz göçmeni yakaladı.

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