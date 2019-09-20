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Balıkesir'de 302 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı

1 saat önce

BALIKESİR Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından insan kaçakçılığına karşı yapılan operasyonlarda, 302 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

Balıkesir'de 302 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı, System.String[]

BALIKESİR Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından insan kaçakçılığına karşı yapılan operasyonlarda, 302 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

Balıkesir sahillerinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden jandarma ve sahil güvenlik ekipleri, 17- 19 Eylül'de Edremit, Gömeç ve Ayvalık'ta düzenlenen operasyonlarda, 302 kaçak göçmen ile 3 organizatörü yakaladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin operasyonlarında 58'i erkek, 44'ü kadın ve 66'sı çocuk olan Afganistan, Suriye, Kongo, Somali, Orta Afrika, Mali ve Türkiye uyruklu toplam 168 kaçak göçmen yakalandı. Jandarma ekiplerince Edremit ve Gömeç'te yapılan operasyonlarda ise Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçma hazırlığındaki 94'ü Afganistan, 40'ı Suriye uyruklu 134 kaçak göçmen yakalandı. Toplam 302 kaçak göçmenden 4 Türk, adliyeye sevk edildi. Afganistan, Kongo, Somali, Orta Afrika ve Mali uyruklu 182 kaçak göçmen de Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Suriye uyruklu 116 kaçak göçmen ise 6458 sayılı 'Uluslararası Koruma Kanunu'nun 57/4 maddesine göre, ikamet ettikleri illere gönderildi. Organizatörler Ş.B., F.B. ve S.Ş. hakkında ise yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Balıkesir, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:40 Kaynak: DHA
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