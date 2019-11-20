Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 31 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'de 31 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 31 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Küçükköy Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri, İzmir plakalı bir minibüs ile bu minibüse öncülük eden otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Araçlarda yapılan kontrolde, 11 Suriye, 16 Kongo, 1 Nijerya, 1 Güney Afrika ve 2 Orta Afrika uyruklu olmak üzere 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Organizatör oldukları değerlendirilen A.Ö. ve İ.U. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunulan göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:12 Kaynak: AA
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