Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 31 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'de 31 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 31 düzensiz göçmen ve 2 organizatör jandarma ekiplerince yakalandı.

Balıkesir'de 31 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 31 düzensiz göçmen ve 2 organizatör jandarma ekiplerince yakalandı.


Alınan bilgiye göre; Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri; her ikisi de İzmir plakalı olan bir minibüs ile bu minibüse öncülük eden özel otomobilde yaptıkları kontrollerde; 11 Suriye, 16 Kongo, 1 Angola, 1 Nijerya, 1 Güney Afrika ve 1 Orta Afrika uyruklu olmak üzere 31 düzensiz göçmenin yanı sıra A.Ö. ve İ.U. isimli 2 organizatörü ele geçirdi.


Yakalan düzensiz göçmenlere yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunan jandarma ekipler, 31 düzensiz göçmen ve A.Ö. ve İ.U. adlı organizatör zanlıları hakkında yasal işlemlere başlattı. - BALIKESİR

Midilli Adası, Balıkesir, Jandarma, Ayvalık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 08:35 Kaynak: İHA
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