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Balıkesir'de 31 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Balıkesir'de 31 kişi gözaltına alındı

09.01.2022 16:07
Balıkesir'de 31 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 2 ayrı operasyonda çeşitli suçlardan aranan 31 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 2 ayrı operasyonda çeşitli suçlardan aranan 31 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla, Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit ve Susurluk İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 8 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 1 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 25 adet fişek ele geçirildi.

Yapılan 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları' uygulamasında ise, 46 sabit uygulama noktası, 136 ekip, 450 personel ve bir dedektör köpeğinin katılımıyla denetim yapıldı. Bin 265 araç denetlenirken, 229 araca toplam 110 bin 395 TL para cezası uygulanıp, 25 araç trafikten men edildi. Asayiş uygulamalarında ise, 385 iş yeri, 5 AVM, 76 park ve bahçe, 120 metruk bina, 115 okul çevresi ve 7 devre mülk ve devre tatil sektörü kontrol edilirken, 4 bin 477 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs gözaltına alındı. Aramalarda, 1 adet kurusıkı tabanca ve 9 gram metamfetamin ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de 31 kişi gözaltına alındı
Balıkesir'de 31 kişi gözaltına alındı
Balıkesir'de 31 kişi gözaltına alındı

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Balıkesir, Asayiş, Silah, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de 31 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de 31 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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