BALIKESİR - Binek otomobile 32 canlı oğlak sığdırıp çaldılar - Son Dakika
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BALIKESİR - Binek otomobile 32 canlı oğlak sığdırıp çaldılar

09.05.2022 18:22

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, oğlak hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, oğlak hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Çamlık Mahallesi Laka mevkisinde 5 Mayıs'ta Mustafa Kaçoba'ya ait 32 oğlağın çalındığı bilgisini alan Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameraları inceleyen ekipler, şüphelilerin F.Y, U.Y. ve E.Y olduğunu belirledi.

Zanlıların olayda kullandıkları aracın İzmir'in Kınık ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla F.Y. ve U.Y'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Şüphelilerin olayda kullandıkları otomobilde çok miktarda oğlak kılı ve dışkısı tespit edildi.

Polis ekipleri, firari E.Y. ile çalınan 32 oğlağı arama çalışmalarını sürdürüyor.

BALIKESİR - Binek otomobile 32 canlı oğlak sığdırıp çaldılar
BALIKESİR - Binek otomobile 32 canlı oğlak sığdırıp çaldılar
BALIKESİR - Binek otomobile 32 canlı oğlak sığdırıp çaldılar
BALIKESİR - Binek otomobile 32 canlı oğlak sığdırıp çaldılar
BALIKESİR - Binek otomobile 32 canlı oğlak sığdırıp çaldılar

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Balıkesir, Hisarcık, Ayvalık, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BALIKESİR - Binek otomobile 32 canlı oğlak sığdırıp çaldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: BALIKESİR - Binek otomobile 32 canlı oğlak sığdırıp çaldılar - Son Dakika
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