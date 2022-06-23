Balıkesir'de 33 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de 33 aranan şahıs yakalandı

23.06.2022 17:41
Balıkesir'de 33 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri, il genelinde yaptıkları asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 33 kişiyi gözaltına alırken, şahıslardan adli makamlara sevk edilen 7'si tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri, il genelinde yaptıkları asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 33 kişiyi gözaltına alırken, şahıslardan adli makamlara sevk edilen 7'si tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Manyas, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 33 kişi gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 6 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Batman'da DEAŞ'ın finans kaynaklarına operasyon: 6 gözaltı Batman'da DEAŞ'ın finans kaynaklarına operasyon: 6 gözaltı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de 33 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:36 Fenerbahçe transferde gaza bastı! Emre Mor'un transferi için oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi
17:25 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yargıtaya ve yüksek mahkemelere önemli görevler düşüyor
17:14 Baba, oğlunun bıçaklandığını görünce kendinden geçti! Saldırganı tabancayla vurarak öldürdü
17:13 Yürek yakan ölüm! Trafik kazasında yaşamını yitiren genç futbolcu toprağa verildi
16:59 Akıl sağlığı sorunlarıyla uğraşan Instagram fenomeni ve model Niece Waidhofer intihar etti
16:51 Fenerbahçe ile anlaşan Abdülkerim Bardakçı'dan duygu dolu veda mesajı: Konyaspor'a para kazandırdığım için çok gururluyum
16:39 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail açıklaması: İlişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarılması için çalışma başlatıldı
16:27 CHP'li vekiller, ek bütçe görüşmesinde Bakan Nebati'yi ilginç şekilde karşıladı
16:26 Şarkıcı Taylor Swift'ten sevgilisiyle denizin ortasında romantik anlar! Meraklı bakışlara aldırmadan öpüştüler
16:17 Galatasaray'ın istediği Axel Witsel İspanyol devi Atletico Madrid'e imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 17:47:55. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de 33 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement