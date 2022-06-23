Yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 6 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Balıkesir'de 33 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

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