Balıkesir'de 34 aranan şahsı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de 34 aranan şahsı yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de 34 aranan şahsı yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 34 kişiyi ele geçirdi.

Balıkesir'de 34 aranan şahsı yakalandı, System.String[]

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 34 kişiyi ele geçirdi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurları "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik il genelinde icra edilen "Önleyici Kolluk Faaliyetleri" esnasında; 9 bin 478 kişi sorgulanmış, ve 2'si Altıeylül, 3'ü Ayvalık, 1'i Balya, 1' Bandırma, 1'i Burhaniye, 11'i Edremit, 2'si Erdek, 1' Gömeç, 1' Gönen, 1'i İvrindi, 1'i Havran, 3'ü Karesi, 3'ü Kepsut, 1'i Manyas ve 2'si de Savaştepe ilçelerinde olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan toplam 34 şahıs gözaltına alındı. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:48 Kaynak: İHA
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