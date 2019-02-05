Balıkesir'de 34 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan yol kontrollerinde durdurulan 3 otomobil içerisinde 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Balıkesir
'in Edremit
ilçesinde jandarma tarafından yapılan yol kontrollerinde durdurulan 3 otomobil içerisinde 34 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçmaya çalışan 3 araç sürücüsü ise gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma
Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda, Edremit ilçesi istikametinden Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesine bağlı Küçükkuyu
beldesine göçmen sevkıyatı yapılacağına istihbaratı alındı. Sivil ekiplerce yapılan takip sonrasında jandarma ekipleri tarafından E-87 karayolu Altınoluk
Mahallesi Antandros mevki yol kontrol noktası oluşturularak kimlik kontrolüne başlandı. Takip edilen 3 araç kontrol noktasına geldiklerinde durduruldu. İ.H.P., M.E. ve M.K.'nin kullandığı 3 otomobilde Afganistan
uyruklu 7 erkek, 8 kadın ve 19 çocuk olmak üzere 34 düzensiz göçmen yakalandı. Şüpheliler, İ.H.P., M.E. ve M.K. jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaçaklar işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresine gönderildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:36 Kaynak: İHA
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