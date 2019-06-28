Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 34 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'de 34 düzensiz göçmen yakalandı

57 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 34 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 34 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Küçükköy Mahallesi Şeytan Sofrası mevkisinde panelvanı takibe aldı.
Sürücüsü jandarmanın ikazına uymayıp kaçan araç, yaklaşık 2 kilometre sonra durduruldu.
Araçtaki Afganistan uyruklu 8'i kadın, 11'i çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaçışı organize ettiği öne sürülen G.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:22 Kaynak: AA
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