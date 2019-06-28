Balıkesir'de 34 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:22 Kaynak: AA
'in Ayvalık
ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na gitmeye çalışan 34 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Küçükköy
Mahallesi Şeytan Sofrası mevkisinde panelvanı takibe aldı.
Sürücüsü jandarmanın ikazına uymayıp kaçan araç, yaklaşık 2 kilometre sonra durduruldu.
Araçtaki Afganistan
uyruklu 8'i kadın, 11'i çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaçışı organize ettiği öne sürülen G.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.
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