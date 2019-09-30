Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 34 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'de 34 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığındaki 34 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de 34 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığındaki 34 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avcılar Mahallesi'nde şüpheli görülen bir otobüsü durdurdu.

Otobüste Afganistan uyruklu 34 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla M.İ. ve E.B.K. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.İ. ile E.B.K, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Göçmenler ise geri gönderme merkezine teslim edildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 06:36 Kaynak: AA
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