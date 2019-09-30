Balıkesir'de 34 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığındaki 34 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avcılar Mahallesi'nde şüpheli görülen bir otobüsü durdurdu.
Otobüste Afganistan uyruklu 34 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla M.İ. ve E.B.K. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.İ. ile E.B.K, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Göçmenler ise geri gönderme merkezine teslim edildi.