Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 35 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükköy Mahallesi sınırları içindeki Şeytan Sofrası mevkisi Tek Ev bölgesinde ormanlık alandaki yabancı uyruklulara yönelik operasyon düzenledi.
Midilli'ye gitmeye hazırlandıkları belirlenen 12'si kadın, 12'si çocuk 35 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, bu kişilerle ilgili yasal işlem başlattı.
Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığına getirilen ve İran ile Afganistan uyruklu oldukları öğrenilen düzensiz göçmenlere insani yardımlarda bulunuldu.
Yasa dışı geçişi organize ettiği ileri sürülen M.N. ise gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:47 Kaynak: AA
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