Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

22 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Cunda Adası Ortunç mevkisinde Midilli Adası'na geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 24'ü Suriye, 7'si Somali, 2'si Irak ve 2'si Yemen uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular hakkında yasal işlem başlatıldı.

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:10 Kaynak: AA
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