Balıkesir'de 35 silah ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de 35 silah ele geçirildi - Son Dakika

Balıkesir'de 35 silah ele geçirildi

6 saat önce

Balıkesir'de polis son 48 saat içinde yaptığı uygulamalarda 35 adet silah ele geçirdi.

Balıkesir'de 35 silah ele geçirildi, System.String[]

Balıkesir'de polis son 48 saat içinde yaptığı uygulamalarda 35 adet silah ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde son 48 saat içerisinde 35 adet silah yakalandı. Uygulamalar neticesinde Edremit ilçesinde 5 adet kurusıkı silah, 185 adet fişek, 2 adet ruhsatsız ateşli silah, 16 adet yivsiz av tüfeği, Ayvalık ilçesinde 2 adet ruhsatsız ateşli silah, 1 adet kurusıkı silah ile 20 adet fişek, Burhaniye ilçesinde 1 adet ruhsatsız ateşli silah,1 adet yivsiz av tüfeği, Bandırma ilçesinde 1 adet yivsiz av tüfeği, 1 adet kurusıkı silah ile 9 adet fişek, Manyas ilçesinde 1 adet yivsiz av tüfeği ve 18 adet fişek, Balıkesir il merkezinde 2 adet kurusıkı silah, 1 adet yivsiz av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız ateşli silah ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:43 Kaynak: İHA
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