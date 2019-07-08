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Balıkesir'de 36 göçmen yakalandı

10 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 36 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.

Balıkesir'de 36 göçmen yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 36 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ayvalık'ın Cunda Adası sınırları içinde bulunan Pateriça mevkisinde, devriye yapan Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alanda bulunan kapalı kasa kamyonetten şüphelendi.
Kamyonetin kapısını açan jandarma ekipleri, çoğunluğu çocuk olmak üzere 36 göçmeni yakaladı.
Kapalı kamyonetin içerisinde sıcaktan ve açlıktan bayılmak üzere olan 8 Somali, 7 Filistin, 17 Suriye ve 3 Irak ile 1 Togo uyruklu göçmen Ayvalık Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Yiyecek yardımı yapılan 13 çocuk, 13 kadın olmak üzere 36 göçmen hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:59 Kaynak: AA
Midilli Adası, Balıkesir, Jandarma, Ayvalık, Güncel
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