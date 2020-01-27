Balıkesir'de 37 düzensiz göçmen ve 6 organizatör yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de 37 düzensiz göçmen ve 6 organizatör yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de 37 düzensiz göçmen ve 6 organizatör yakalandı

23 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 37 düzensiz göçmen ve 6 organizatör yakalandı.

Balıkesir'de 37 düzensiz göçmen ve 6 organizatör yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 37 düzensiz göçmen ve 6 organizatör yakalandı.

Narlı Mahallesi'nde devriye görevi yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Afganistan uyruklu 37 düzensiz göçmeni yakaladı.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, organizatör olduğunu tespit ettiği E.V, K.Y, A.Ö, M.A, U.T ve M.T'yi gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler ve organizatörlerle ilgili yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aksaray'da koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan Çinli turistler temiz çıktı
AFAD ekipleri zamanla yarıştı! 12 yaşındaki Mustafa Emir'in kurtarılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti birlik olduğunda neleri başarabileceğini bir kez daha göstermiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter'in çirkin girişimleri var, gereği neyse yapacağız

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 23:53:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de 37 düzensiz göçmen ve 6 organizatör yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]