Balıkesir'de 37 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 37 düzensiz göçmen yakalandı.



Narlı Mahallesi Mıhlı Çayı mevkisinden göçmen kaçakçılığı yapılacağına dair bilgi alan jandarma ekipleri, bölgede araştırma yaptı.



Ekipler, kaçışı organize ettiği öne sürülen O.A. ile 8'i kadın 22'si çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 37 kişiyi zeytinlik alanda saklanırken yakaladı.



O.A. ve düzensiz göçmenlerle ilgili adli ve idari işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Minibüsü Kumarhaneye Çevirmiş

Kenan Sofuoğlu: Pistleri Çok Özlüyorum, Cumhurbaşkanımızdan İzin İsteyeceğim

Bakan Albayrak, KDV İadelerini 10 İş Günü İçerisinde Yapacak Düzenlemeyi Açıkladı

Son Dakika! Deniz Baykal 16 Ay Sonra Döndüğü Meclis'te Yemin Etti, Yemini Metinden Değil Ezbere Okudu