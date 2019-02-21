Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 37 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'de 37 Düzensiz Göçmen Yakalandı

37 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 37 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Narlı Mahallesi Mıhlı Çayı mevkisinden göçmen kaçakçılığı yapılacağına dair bilgi alan jandarma ekipleri, bölgede araştırma yaptı.

Ekipler, kaçışı organize ettiği öne sürülen O.A. ile 8'i kadın 22'si çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 37 kişiyi zeytinlik alanda saklanırken yakaladı.

O.A. ve düzensiz göçmenlerle ilgili adli ve idari işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:46 Kaynak: AA

Jandarma, Narlı, Edremit, Balıkesir, Güncel
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