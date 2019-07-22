Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 37 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'de 37 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 37 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 37 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarma ekipleri ilçeye bağlı Küçükköy Mahallesi Tuzla mevkisinde sazlık alanda bir grubun beklediğini tespit etti.
Ekiplerce yakalanan 8'i çocuk, 12'si kadın 37 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı.
Balıkesir, Küçükköy, Jandarma, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:40 Kaynak: AA
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