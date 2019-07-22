Balıkesir'de 37 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 37 düzensiz göçmen yakalandı.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:40 Kaynak: AA
'in Ayvalık
ilçesinde 37 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma
ekipleri ilçeye bağlı Küçükköy
Mahallesi Tuzla
mevkisinde sazlık alanda bir grubun beklediğini tespit etti.
Ekiplerce yakalanan 8'i çocuk, 12'si kadın 37 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı.
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