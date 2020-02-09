Balıkesir'de 38 aranan şahış yakaladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de 38 aranan şahış yakaladı - Son Dakika

Balıkesir'de 38 aranan şahış yakaladı

6 saat önce

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik son 48 saatte yaptığı operasyonlarda 38 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de 38 aranan şahış yakaladı, System.String[]

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik son 48 saatte yaptığı operasyonlarda 38 kişiyi yakaladı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yaptı. Çoğunluğu uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 38 kişi Erdek, Burhaniye, Edremit, Gönen, Ayvalık, Bandırma, Sındırgı, Havran ilçeleri ve il merkezinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan 38 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:31 Kaynak: İHA
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