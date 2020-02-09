Balıkesir'de 38 aranan şahış yakaladı - Son Dakika

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik son 48 saatte yaptığı operasyonlarda 38 kişiyi yakaladı.



Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yaptı. Çoğunluğu uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 38 kişi Erdek, Burhaniye, Edremit, Gönen, Ayvalık, Bandırma, Sındırgı, Havran ilçeleri ve il merkezinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan 38 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR