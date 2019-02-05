Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'de 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı

36 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda, bir grup düzensiz göçmenin, Edremit'ten Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi istikametine götürüleceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine yapılan operasyonda, Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi Antandros mevkisinde durdurulan İ.H.P, M.E. ve M.K. yönetimindeki üç otomobilde, 8'i kadın, 19'u çocuk 34 kişi yakalandı. Afganistan uyruklu oldukları bildirilen düzensiz göçmenleri taşıyan otomobil sürücüleri hakkında ise adli ve idari işlem yapıldı.

Öte yandan, Avcılar Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekiplerinin de Orta Afrika uyruklu 4 düzensiz göçmeni yakaladığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:52 Kaynak: AA

Yunanistan, Midilli Adası, Edremit, Balıkesir, Güncel
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