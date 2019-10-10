Balıkesir'de 38 düzensiz göçmen yakalandı
43 dakika önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:34 Kaynak: AA
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Altınova Mahallesi Madra Köprüsü bölgesinde devriye nöbeti görevi yapan Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu.
Minibüste Midilli Adası'na geçmek isteyen Orta Afrika, Mali ve Cezayir uyruklu 15'i kadın, 1'i çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen H.O. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz Son Dakika: İran'dan harekat tepkisi: Türkiye, Suriye'deki güçlerini geri çekmeli Erdoğan'dan "Yanındayız" diyen Özdil ve Dündar'a yanıt: Çok mutlu olurum MSB, "Sadece teröristler hedef alınıyor" diyerek bombalama anının görüntüsünü paylaştı