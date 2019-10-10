Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 38 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

43 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 38 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Altınova Mahallesi Madra Köprüsü bölgesinde devriye nöbeti görevi yapan Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu.

Minibüste Midilli Adası'na geçmek isteyen Orta Afrika, Mali ve Cezayir uyruklu 15'i kadın, 1'i çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen H.O. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:34 Kaynak: AA
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