Balıkesir'de 38 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Yasa dışı geçişi organize ettikleri öne sürülen S.T. ve D.K. ise gözaltına alındı.

Bölgeye giden ekipler, midibüsleri durdurarak aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu 27'si Afganistan , 10'u Kongo , biri Senegal uyruklu 38 kişiyi yakalayıp haklarında yasal işlem başlattı.

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