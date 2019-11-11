Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 38 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de 38 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir'de 38 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 38 kaçak göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 38 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 38 kaçak göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Gömeç ilçesi Keremköy Mahallesi'nde rutin devriye sırasında jandarma ekipleri zeytinlik alanda kalabalık bir grup fark etti. Harekete geçen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5 Afganistan, 26 Pakistan, 3 Özbekistan, 2 Irak ve 2 İran uyruklu olmak üzere toplam 38 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Gömeç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 08:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'den sınır dışı edilen DEAŞ'lı terörist, Yunanistan kabul etmeyince tampon bölgede kaldı
Önce darp etti, sonra arabasına zarar verdi! Kadınların yol verme kavgası karakolda bitti Eşinin yüzünü naylon poşet eritip yakan işkenceci koca tutuklandı Malatya'da bir çift, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 03:17:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 38 kaçak göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]