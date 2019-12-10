Balıkesir'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

Harekete geçen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 39 Afganistan uyruklu göçmeni yakaladı.

Devriye görevi gerçekleştiren Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı bünyesindeki ekipler, Sarımsaklı Plajı açıklarından Midilli'ye doğru seyreden lastik bot içerisindeki düzensiz göçmenleri tespit etti.

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