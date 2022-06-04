Balıkesir'de 4.1 ve 4.7 büyüklüğünde iki deprem! İstanbul, Bursa ve çevre illerde de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Karesi ilçesinde art arda iki deprem oldu. İlk deprem saat 01.13'te 4.1 büyüklüğünde gerçekleşirken, depremin derinliği 10.98 km olarak ölçüldü. İkinci deprem ise saat 01.58'de 4.7 büyüklüğünde ve 14,1 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremler İstanbul, Bursa ve çevre illerde de hissedildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMALAR

AFAD'dan ilk depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Balıkesir'in Karesi ilçesinde saat 01.13'te meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İkinci depreme ilişkin yapılan açıklamada ise "Balıkesir'in Karesi ilçesinde saat 01.58'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." denildi.

OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

AFAD'dan son yapılan açıklamada ise 02.20 itibarıyla deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Geçmiş olsun Balıkesir. Karesi ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır."