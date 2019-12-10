Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem (1)
Son Dakika Güncel Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem (1) - Son Dakika

Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem (1)

6 saat önce

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.14'de, Altıeylül'de 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem (1)

Balıkesir, Altıeylül, Deprem, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:35 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

4.6 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'i sokağa döktü
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'dan depremle ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı Son Dakika: Marmara'da peş peşe depremler! İstanbul'da da hissedildi Somali'de milletvekillerinin kaldığı otele silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 05:59:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]