Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem (2)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( AFAD ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.14'de, Altıeylül'de 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Sokaktan deprem sonrası görüntüler Balıkesir 'de 4,6 büyüklüğünde deprem

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Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'dan depremle ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı