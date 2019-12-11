Balıkesir'de 4.6 büyüklüğünde deprem (2)
6 saat önce
KAHVEHANEDE DEPREMİ HİSSEDENLER PANİKLE SOKAĞA KAÇIŞTIBalıkesir'de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem kent merkezi, ilçeler ve çevre şehirlerde de hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:20 Kaynak: DHA
KAHVEHANEDE DEPREMİ HİSSEDENLER PANİKLE SOKAĞA KAÇIŞTI
Balıkesir'de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem kent merkezi, ilçeler ve çevre şehirlerde de hissedildi. Deprem sırasında ise Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bir kahvehanede oturan vatandaşlar, sarsıntı ile birlikte panik içinde sokağa kaçıştı. İşyeri güvenlik kamerasında yansıyan görüntülerde kahvehanede oturanların depremi hissetmesiyle hızla kapıya yöneldikleri görüldü. Bazı kişilerin ise masanın altına girmeye çalıştığı kamera görüntüsünde yer aldı.
Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR,
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