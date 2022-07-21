Balıkesir'de 4.6 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika
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Balıkesir'de 4.6 büyüklüğünde deprem (2)

21.07.2022 19:39
Balıkesir'de 4.6 büyüklüğünde deprem (2)

'OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTADIR'Balıkesir Valilisi Hasan Şıldak, depremin ardından yaptığı açıklamada il genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.

'OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTADIR'

Balıkesir Valilisi Hasan Şıldak, depremin ardından yaptığı açıklamada il genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti. Vali Şıldak, "Bugün saat 18.44'te Gönen İlçemize bağlı Tahtalı Mahallemiz merkezli 4.6 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak şu ana kadar intikal eden bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Jandarma ve Afad birimlerimizin bölgede tarama çalışmaları devam etmektedir. Gönen İlçemize ve Balıkesir'e geçmiş olsun dileklerimizle kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR
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AFAD: 'Gönen depremi sonrası olumsuz ihbar yok' AFAD: 'Gönen depremi sonrası olumsuz ihbar yok'
Kaynak: DHA

Hasan Şıldak, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de 4.6 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Balıkesir'de 4.6 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika
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