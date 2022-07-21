Balıkesir'de 4.6 büyüklüğünde deprem (3)

BAKAN KOCA: CAN KAYBI VE YARALANMA OLMAMIŞTIR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Balıkesir'de meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "18.44'te Balıkesir Gönen'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde, şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralanma olmamış, İl Ambulans Başhekimliğimize çağrı yapılmamıştır. Saha kontrol çalışmamız sürüyor. Balıkesir halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum" dedi.

ANKARA,