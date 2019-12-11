Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem güvenlik kamerasında
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Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem güvenlik kamerasında

6 saat önce

Deprem anının kıraathanenin güvenlik kamerasına yansıması Vatandaşların panik halinde dışarı çıkmaları BALIKESİR - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem anının kıraathanenin güvenlik kamerasına yansıması

Vatandaşların panik halinde dışarı çıkmaları BALIKESİR - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem anı Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki bir kıraathanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde depremi hisseden vatandaşların panik halinde dışarı çıktıkları görülüyor.

Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem güvenlik kamerasında

Altıeylül, Balıkesir, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:59 Kaynak: AA
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