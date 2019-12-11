Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem güvenlik kamerasında - Son Dakika
Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem güvenlik kamerasında
6 saat önce
Deprem anının kıraathanenin güvenlik kamerasına yansıması Vatandaşların panik halinde dışarı çıkmaları BALIKESİR - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:59 Kaynak: AA
Deprem anının kıraathanenin güvenlik kamerasına yansıması
Vatandaşların panik halinde dışarı çıkmaları BALIKESİR - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem anı Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki bir kıraathanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde depremi hisseden vatandaşların panik halinde dışarı çıktıkları görülüyor.
Son Dakika Balıkesir'deki depremde kahvehanede olan vatandaşların kaçış anı kameraya yansıdı Balıkesir'de geceden bu yana 70 artçı sarsıntı oldu Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'nın açtığı Arabuluculuk Sınavı'nda başarısız oldu Şırnak'ta şehit düşen Astsubay Çevik'in kardeşi konuştu: Bizi ablam okuttu, kol kanat gerdi