Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 4,6 büyüklüğündeki deprem
Son Dakika Güncel Balıkesir'de 4,6 büyüklüğündeki deprem - Son Dakika

Balıkesir'de 4,6 büyüklüğündeki deprem

6 saat önce

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından 18 kişinin hastanelere başvurduğu bildirildi.

Balıkesir'de 4,6 büyüklüğündeki deprem, System.String[]

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından 18 kişinin hastanelere başvurduğu bildirildi.

Balıkesir İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından bazı vatandaşların panik yaşadığını söyledi.

Kendilerine intikal eden ciddi bir durumun olmadığını belirten Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Şu an için hastanelerimize 18 kişi başvurdu. Herhangi ciddi bir durum söz konusu değil. Deprem anında oluşan panikten dolayı bazı vatandaşlarımız bayılmış. Bazıları ise evden dışarıya çıkma esnasında dolap kapağı gibi yerlere kafasını çarpmış. Hepsi ayakta tedavi oldu. Çok şükür ciddi bir durum yok."

Balıkesir, Altıeylül, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

4.6 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'i sokağa döktü
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'dan depremle ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı Son Dakika: Marmara'da peş peşe depremler! İstanbul'da da hissedildi Somali'de milletvekillerinin kaldığı otele silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 07:24:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 4,6 büyüklüğündeki deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]