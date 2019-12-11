Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 4,6 büyüklüğündeki deprem
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Balıkesir'de 4,6 büyüklüğündeki deprem

6 saat önce

Balıkesir'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin en çok hissedildiği yerlerden kırsal Akçaköy Mahallesi sakinleri, geceyi dışarıda ateş yakıp ısınarak geçiriyor.

Balıkesir'de 4,6 büyüklüğündeki deprem, System.String[]

Balıkesir'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin en çok hissedildiği yerlerden kırsal Akçaköy Mahallesi sakinleri, geceyi dışarıda ateş yakıp ısınarak geçiriyor.

Kentte peş peşe meydana gelen 23.14'te 4,6, 23.24'te de 4,3 ve 23.46'daki 4,0 şiddetindeki depremleri en çok hisseden Altıeylül ilçesi kırsal Akçaköy Mahallesi sakinleri dışarı çıkarak ateş yakıp ısınmaya çalıştı.

Bazı evlerde de küçük çatlaklıkların olduğu görülürken, mahalle sakinleri geceyi dışarıda geçiriyor.

Mahalle Muhtarı Şerafettin Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden dolayı bir tahribat olmadığını söyledi.

Vatandaşların biraz tedirgin olduğunu belirten Demirci, "İnşallah bir daha olmaz, Allah'tan tek temennimiz bu. Deprem esnasında maalesef yapacak bir şey olmuyor, takdir Allah'a kalmış. Köyümüzdeki eski evlerde birkaç çatlak var, başka da bir sıkıntımız yok." diye konuştu.

"Evlere gidip uyuyamıyoruz"

Mahalle sakinlerinden Şükrü Gurbak da depremi çok şiddetli hissettiğini dile getirdi.

Geceyi sokakta geçirdiklerini anlatan Gurbak, "Evlere gidip uyuyamıyoruz. Köyümüzde ufak tefek çatlaklar haricinde yok. Şimdi de dışarıdayız ateşin başında. AFAD, belediye, jandarma Allah razı olsun geldiler halimizi hatırımızı sordular gittiler." dedi.

Vatandaşlardan Hatice Babacan ise depremde çok korktuklarını belirterek, köydeki bazı kişilerin kent merkezine gittiğini, deprem anında hiçbir şey yapamadıklarını ve geceyi sokakta geçirdiklerini söyledi.

Balıkesir, Akçaköy, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:12 Kaynak: AA
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