Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 4,6 büyüklüğündeki deprem - Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz
Son Dakika Güncel Balıkesir'de 4,6 büyüklüğündeki deprem - Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz - Son Dakika

Balıkesir'de 4,6 büyüklüğündeki deprem - Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz

6 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kentte meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, yarın okulların açık olacağını herhangi bir tatilin söz konusu olmadığını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kentte meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, yarın okulların açık olacağını herhangi bir tatilin söz konusu olmadığını söyledi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin de balkonda otururken depreme yakalandığını belirtti.

Depremin ardından artçı depremlerin olduğunu ama vatandaşların hissetmediğini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Büyükşehrimizin jeoloji uzmanı bize bunun sönmüş bir deprem hareketi olduğunu söyledi. Uzmanımız 'vatandaşlarımız herhangi bir panik yapmasın. Eğer evlerinde herhangi bir olumsuzluk yoksa herkes evine gidebilir' dedi. AFAD da yaptığımız toplantıda da bu olay 00.30'a kadar netleştiğinden dolayı okullarımız yarın eğitim öğretime devam edecek. Şehrimizde her şey normal, bizim için pozitif düşünen ve endişelenen herkese çok teşekkür ederiz."

Deprem anı güvenlik kamerasında

Öte yandan deprem anı Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki bir kıraathanenin güvenlik kamerasına yansıdı, görüntülerde depremi hisseden vatandaşların panik halinde dışarı çıktıkları görülüyor.

Balıkesir'de 4,6 büyüklüğündeki deprem - Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz

Muhittin Yücel, Balıkesir, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:50 Kaynak: AA
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