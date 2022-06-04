Balıkesir'de 4,7 büyüklüğünde deprem (2)

Balıkesir'in Karesi ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekiplerin depremin ardından merkez üssü Çaypınar Mahallesi'ne gelerek kontrollerde bulundu.
Kaynak: AA
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