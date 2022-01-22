BALIKESİR'DE 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (4) - Son Dakika

BALIKESİR VALİLİĞİ: İLK BELİRLEMELE GÖRE YERLEŞİM YERLERİMİZDE HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTADIR

Balıkesir Valiliği, Dursunbey ilçesinde saat 22.31'te meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, "22 Ocak Cumartesi günü saat 22.31'de Dursunbey ilçemizde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre yerleşim yerlerimizde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Bölgede AFAD ve Jandarma ekiplerimiz ayrıntılı tarama yapmak üzere görevlendirilmiştir. Gelişmeler yakından takip edilmektedir. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.