Balıkesir'de 4.7 büyüklüğünde deprem (5) - Son Dakika

BAKAN KOCA: 112 EKİPLERİMİZ BÖLGEYİ TARAMAK ÜZERE GÖREVLENDİRİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: " Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. 112 Acil ekiplerimiz bölgeyi taramak üzere görevlendirilmiştir. İlk bilgilere göre, endişe verici bir sonuç söz konusu değil. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."