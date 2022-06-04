Balıkesir'de 4.7 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü - Son Dakika
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Balıkesir'de 4.7 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü

04.06.2022 03:01

Balıkesir'de 4.7 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü BALIKESİR - Balıkesir'de meydana gelen 4.7'lik depremde vatandaşlar sokağa döküldü.

Balıkesir'de 4.7 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü

BALIKESİR - Balıkesir'de meydana gelen 4.7'lik depremde vatandaşlar sokağa döküldü.

Balıkesir'de meydana gelen 4.7'lik depremin ardından depremin merkez üssüne en yakın ilçelerden olan Manyas'da vatandaşlar sokağa döküldü. Depremi hissetmeleriyle birlikte apartmanlardan sokağa inen vatandaşlar depremin çok salladığını söyledi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir Çaypınar'da saat 01.58'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Deprem İstanbul, Bursa ve çevre illerde de hissedildi.

(SÖ-BD-MA-Y)

Balıkesir'de 4.7 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü
Balıkesir'de 4.7 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü
Balıkesir'de 4.7 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü
Balıkesir'de 4.7 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü

YORUMLAR
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Balıkesir'de 4.1 ve 4.7 büyüklüğünde iki deprem! İstanbul, Bursa ve çevre illerde de hissedildi Balıkesir'de 4.1 ve 4.7 büyüklüğünde iki deprem! İstanbul, Bursa ve çevre illerde de hissedildi Balıkesir Karesi'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem Balıkesir Karesi'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem
Kaynak: İHA

Balıkesir, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de 4.7 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü - Son Dakika

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