Balıkesir'de 4 FETÖ üyesi yakalandı

Balıkesir'de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda aranan 4 kişi polis tarafından yakalandı.

Balıkesir'de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda aranan 4 kişi polis tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; Ağrı Birinci Ağır Ceza Mahkemesince hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç astsubay Bandırma'da, Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç mühendis Edremit'te, Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan Bank Asya hesabı bulunan müzahir kurum çalışanı Bandırma'da ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifadelerde adı geçen 1 kişi Balıkesir merkezde yakalandı. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - BALIKESİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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