Balıkesir'de 4. kattan düşen kişi öldü - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, ikamet ettiği apartmanın 4. katından düşen kişi hayatını kaybetti.

150 Evler Mahallesi İlk Kurşun Caddesi'nde bir sitede bulunan Özkaynak Apartmanı'nın önünde yüksekten düşen bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu polise ihbar etti.

Olay yerine gelen Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerle sağlık görevlileri yaptıkları ilk incelemede yere düşerek hayatını kaybeden kişinin Yusuf Bergama olduğunu belirledi.

Apartmanın 4. katında ikamet eden evli ve 2 çocuk babası 33 yaşındaki Bergama'nın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.