Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 40 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'de 40 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 40 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Balıkesir'de 40 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 40 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.
Küçükköy Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Küçükköy Mahallesi'nin Badavut mevkisinde, şüpheli bulduğu bir panelvan aracı durdurdu.

Jandarma ekipleri, araçta, 14'ü kadın, 11'i çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 40 düzensiz göçmeni yakaladı. Gruba organizatörlük yaptığı iddiasıyla da M.M, gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri tarafından düzensiz göçmenlere yiyecek, içecek, giyim eşyası, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.
Düzensiz göçmenler, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 08:14 Kaynak: AA
Yunanistan, Midilli Adası, Jandarma, Balıkesir, Güncel
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