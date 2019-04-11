Balıkesir'de 400 Kişiye Daha İstihdam Sağlayacak

İŞKUR ve Teleperformance

Eğitimleri ziyaret eden Türkiye İŞKURUMU Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Balıkesir İŞKUR İl Müdürü Nazım Balcı ve Balıkesir İŞKUR Şube Müdürleri, Teleperformance Türkiye yetkilileriyle yeni istihdam fırsatlarını konuştu.

Teleperformance Türkiye'nin hizmet verdiği illerde istihdam oranlarını artırmaya yönelik çalışmaları İŞKUR'un da gündemine girdi. Türkiye İŞKURUMU Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Balıkesir İŞKUR İl Müdürü Nazım Balcı ve Balıkesir İŞKUR Şube Müdürleri, sektörel eğitim faaliyetlerini yerinde görmek için Teleperformance Türkiye'nin Balıkesir lokasyonunu ziyaret etti. Bütünleşik çok kanallı müşteri deneyimindeki global uzmanlığıyla, Balıkesir'de istihdamı artırmaya ve kalifiye personel yetiştirmeye yönelik eğitim çalışmaları neticesinde 2019 yılında İŞKUR'dan 400 yeni personel istihdam edeceğini duyurdu.

Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde yaklaşık 1.000 kursiyere eğitim verildiğini açıklayan Teleperformance Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Korhan Göksu, bu kursiyerlerin 471'inin Balıkesir ilinde eğitim aldığını kaydetti ve ekledi: "2019 yılı boyunca farklı illerdeki profesyonel eğitimlerimizle Teleperformance Türkiye olarak toplamda 1.400 kursiyere daha mesleki beceri kazandırmayı hedefliyoruz."

Uçtan uca kapsamlı mesleki eğitim

Çağrı merkezi sektöründe kariyer planlayanlar, Teleperformance Türkiye'nin sunduğu kapsamlı eğitimlerle uzmanlık kazanıyor. Alanında yetkin ve tecrübeli isimler tarafından verilen eğitimlerle birlikte, çalışanların ve yöneticilerin kendilerini geliştirmelerine de olanak tanınıyor. Kursiyerler stres yönetimi, zaman yönetimi, proje yönetimi ve istatistiksel analiz gibi konuları kapsayan eğitim programlarıyla iş süreçlerindeki verimliliğini artırıyor. İletişim becerilerini ise uzman koçların özel dersleriyle geliştiriyorlar. Teleperformance eğitimleri, iş dünyasında yaygın olarak kullanılan Excel gibi bilgisayar programlarından, kullanıcı verilerinin güvenliğini sağlamaya kadar uçtan uca tüm süreci kapsıyor.

Beceriye göre kariyer rotası

İş hayatında başarılı olmak isteyen bireylerin kendi yetenek ve gelişimlerine göre bir kariyer yolu seçmeleri büyük önem taşıyor. Teleperformance'ın JUMP adını verdiği eğitim programı, çalışanların yeteneklerini analiz ederek onlar için en etkili kariyer planlamasını yapıyor. Kendi kabiliyetlerine uygun görev ve sorumluluklar ile çalışanlar, bu sayede en yüksek performanslarını ortaya koyabiliyor. Firmalar ayrıca ekip üyelerini iyi tanıyan, onların ihtiyaçlarını bilen ve yaptıkları doğru yönlendirmelerle ekiplerinin gelişimini destekleyen liderlere ihtiyaç duyuyor. Teleperformance liderleri, bu amaçla hazırlanan "Süpervizör Gelişim" programına katılarak 100 saatten fazla sınıf eğitimi, 40 saat boyunca da uzaktan eğitim alıyor.

Balıkesirlilerin işlerinden duyduğu memnuniyet birinci öncelik

Balıkesir için 2019 yılında İŞKUR iş birliğiyle 400 yeni istihdam sözü veren Teleperformance Türkiye, çalışanlarına en iyi iş ortamını sunmak için eğitimlerin yanında "Çalışan Memnuniyeti" ve "En İyi İşveren" programlarına da devam ediyor. Teleperformance çalışanları için açılan hobi ve spor kulüpleri, onlara daha keyifli bir çalışma ortamı sağlayarak şirket içindeki çalışan memnuniyetini artırmayı hedefliyor. Takım liderliği, ekip yöneticiliği, süpervizörlük ve proje yöneticiliği gibi konumlara gelen çalışanlar, aldıkları terfilerle büyük motivasyon kazanıyor.