Balıkesir'de 400 yıllık su değirmeni kuraklık nedeniyle durdu - Son Dakika

Balıkesir'de 400 yıllık su değirmeni kuraklık nedeniyle durdu

Balıkesir\'de 400 yıllık su değirmeni kuraklık nedeniyle durdu
Son Güncelleme: 06.01.2021 10:13

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde 400 yıldır su ile dönen değirmen, kuraklık nedeniyle çalışamaz duruma geldi.

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde 400 yıldır su ile dönen değirmen, kuraklık nedeniyle çalışamaz duruma geldi. 4 kuşaktır değirmeni işleten aileden Kenan Gümüş, "Buğdaylar, kasım ayından itibaren öğütülerek, un haline getirilmeye başlanırdı. Ancak kuraklık nedeniyle şu anda gelen suyun kuvveti, değirmen taşını döndürmeye yetmiyor" dedi.

Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Kınık Mahallesi'nde, 400 yıldır su ile dönen değirmen, kuraklık nedeniyle durdu. Gökdeniz ailesinin 4 kuşaktır işlettiği değirmen, yeterli yağış olmaması nedeniyle derelerdeki su miktarının azalması sonucu çalışamaz duruma geldi. Gökdeniz ailesinden Kenan Gümüş, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını söyledi.

'BU DEĞİRMENDE PARA GEÇMİYOR'

Sonbahar döneminde başlayan yağmurlar ile değirmende  buğday öğütmeye başladıklarını anlatan Kenan Gümüş, "İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Kasım ayında randımanlı bir şekilde çalışmaya başlardık. Bu sene yaşanan kuraklık, değirmeni de etkiledi. Değirmende buğday öğütmek için para almıyoruz. Bu değirmende para geçmiyor. Öğütülen bir çuval buğday için, yine bir ölçek buğday alınıyor. Zaten bu değirmenin bulunuş hikayesi de farklı. Yaklaşık 400 yıl önce bölgede gezen büyüklerimiz, yıkıntıyı görüyor ve altında taşları buluyor. Sonrasında da değirmeni çalıştırmaya karar veriyor. İnşallah ihtiyacımız olan yağışlar başlar ve eski günlerdeki gibi işlerimizi devam ettiririz" dedi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de 400 yıllık su değirmeni kuraklık nedeniyle durdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de 400 yıllık su değirmeni kuraklık nedeniyle durdu - Son Dakika
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