Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 41 Afgan göçmen yakalandı
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Balıkesir'de 41 Afgan göçmen yakalandı

34 dakika önce

Ayvalık'ın 22 adasından biri olan Çıplak Adası açıklarında bir şişme botla bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, Midilli Adası'na gitmekte olan botu durdurdu.

Balıkesir'de 41 Afgan göçmen yakalandı, System.String[]
Ayvalık'ın 22 adasından biri olan Çıplak Adası açıklarında bir şişme botla bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, Midilli Adası'na gitmekte olan botu durdurdu.
Şişme botun içerisindeki 20'si çocuk, 9'u kadın olmak üzere toplam 41 Afganistan uyruklu göçmeni yakalayan ekipler, düzensiz göçmenleri Cunda Adası'na getirdi.
Burada insani yardımlar yapılan göçmenler daha sonra Çanakkale Göç İdaresine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:36 Kaynak: AA
Midilli Adası, Cunda Adası, Ayvalık, Güncel
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