Balıkesir'de 41 Afgan göçmen yakalandı
34 dakika önce
Ayvalık'ın 22 adasından biri olan Çıplak Adası açıklarında bir şişme botla bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, Midilli Adası'na gitmekte olan botu durdurdu.
Ayvalık
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:36 Kaynak: AA
'ın 22 adasından biri olan Çıplak Adası açıklarında bir şişme botla bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, Midilli Adası
'na gitmekte olan botu durdurdu.
Şişme botun içerisindeki 20'si çocuk, 9'u kadın olmak üzere toplam 41 Afganistan
uyruklu göçmeni yakalayan ekipler, düzensiz göçmenleri Cunda Adası
'na getirdi.
Burada insani yardımlar yapılan göçmenler daha sonra Çanakkale
Göç İdaresine gönderildi.
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